أبرز الاتفاقيات المنبثقة عن اجتماع المجلس التنسيقي العراقي السعودي

انطلقت في مدينة جدة السعودية، اليوم الخميس، فعاليات الدورة الخامسة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي، والتي انبثقت عنها حزمة قرارات أكدت كلّ من بغداد والرياض حرصها على تحقيقها إيماناً بأهمية الروابط المشتركة، والرغبة في توطيد أواصر التعاون المثمر في كافة المجالات بين البلدين.

ونشرت وسائل إعلام رسمية عراقية وسعودية نص البيان الختامي للدورة الخامسة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي، الذي تضمن حزمة من الالتزامات والتعهدات بين الطرفين.

وقال البيان الختامي: "تم التأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة، ولا سيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والسياحية والطاقة، والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين خلال الفترة الماضية".