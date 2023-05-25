"أرامكو" السعودية ستطور حقل غاز بالعراق لإنتاج 400 مليون قدم مكعب يوميًا

قال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، اليوم الخميس، إن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط ستطور حقلاً للغاز في العراق، يمكن أن ينتج أكثر من 400 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان نقلاً عن عبدالغني، إن أرامكو ستقوم بالاستثمار والتطوير في حقل عكاز للغاز في محافظة الأنبار بغرب العراق.