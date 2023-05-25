"أرامكو" السعودية ستطور حقل غاز بالعراق لإنتاج 400 مليون قدم مكعب يوميًا

"أرامكو" السعودية ستطور حقل غاز بالعراق لإنتاج 400 مليون قدم مكعب يوميًا

رويترز
رويترز

قال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، اليوم الخميس، إن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط ستطور حقلاً للغاز في العراق، يمكن أن ينتج أكثر من 400 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان نقلاً عن عبدالغني، إن أرامكو ستقوم بالاستثمار والتطوير في حقل عكاز للغاز في محافظة الأنبار بغرب العراق.

"أرامكو" السعودية ستطور حقل غاز بالعراق لإنتاج 400 مليون قدم مكعب يوميًا
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وأضاف البيان، أن هناك أيضاً اتفاقاً مبدئياً مع السعودية للاستثمار في مشروع مجمع نبراس، الذي وصفه بأنه أحد المشاريع الاستراتيجية الواعدة في صناعة البتروكيماويات في العراق والمنطقة.

وجاء إعلان عبدالغني على هامش اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي المنعقد حالياً في السعودية.

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