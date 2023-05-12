وزير النفط العراقي: لم نتلق ردا من تركيا بشأن استئناف نفط الشمال‎‎

قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، إن بلاده تتوقع استئناف تصدير النفط من الشمال غدا السبت بضخ 500 ألف برميل يوميا.

وأضاف عبد الغني للصحفيين خلال زيارة لحقل نفطي في البصرة، أن العراق لم يتلق ردا من شركة بوتاش التركية بشأن طلب استئناف تدفق النفط.