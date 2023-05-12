وزير النفط العراقي: لم نتلق ردا من تركيا بشأن استئناف نفط الشمال
قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، إن بلاده تتوقع استئناف تصدير النفط من الشمال غدا السبت بضخ 500 ألف برميل يوميا.
وأضاف عبد الغني للصحفيين خلال زيارة لحقل نفطي في البصرة، أن العراق لم يتلق ردا من شركة بوتاش التركية بشأن طلب استئناف تدفق النفط.
أوقفت تركيا صادرات العراق من الشمال، البالغة 450 ألف برميل يوميا،في 25 آذار/مارس بعد قضية تحكيم دولي
وأمس الخميس، أرسل العراق طلبا رسميا إلى تركيا لاستئناف ضخ صادرات النفط عبر خط أنابيب يمتد من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي.
وأوقفت تركيا صادرات العراق من الشمال، البالغة 450 ألف برميل يوميا، عبر خط الأنابيب في 25 آذار/مارس بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم.
وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت به بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن من حكومة بغداد بين عامي 2014 و2018.