إطلاق شركة استثمار سعودية عراقية برأسمال 3 مليارات دولار

وأضاف الشثري، خلال دورة مجلس التنسيق السعودي العراقي المنعقد في السعودية، أن الشركة ستستثمر في مجالات تشمل البنية التحتية والتعدين والزراعة والتطوير العقاري والخدمات المالية.

وبدوره قال وزير التجارة السعودي، ماجد بن عبدالله القصبي "يصاحب هذه الدورة لقاء رجال الأعمال السعوديين والعراقيين، إذ يشارك فيها ما يقرب من 200 رجل أعمال عراقي وسعودي"، مشيرًا إلى أن "هذه الاجتماعات تعزز العلاقات وتقرب وتوضح الفرص وتسوق لجميع الفرص الاستثمارية".

ولفت خلال حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع) إلى أن "الدورة السادسة ستكون في بغداد، وهناك فرص كثيرة تم التباحث فيها وهي الربط الكهربائي ونظام لوجستكس والاستثمارات بصفة عامة"، منبهًا بأن "حجم التجارة بين العراق والسعودية وصل في العام 2022 إلى مليار و500 مليون دولار".