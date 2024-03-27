إيران تمدد تصدير غازها الطبيعي إلى العراق خمس سنوات أخرى
مددت إيران عقد تصدير الغاز إلى العراق، لمدة خمس سنوات أخرى، وفق ما كشفت وكالة أنباء "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية، الأربعاء.
وبحسب الوكالة، فقد "تم التوقيع على تمديد عقد تصدير الغاز الإيراني إلى العراق لمدة خمس سنوات في بغداد، مع مراعاة سلة من أنواع دفع الفواتير، بين ماجد جكني الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، وزياد علي فاضل وزير الكهرباء العراقي".
وواجهت طهران بشكل مستمر مشاكل باستلام أموالها من صادرات النفط والغاز إلى العراق؛ بسبب العقوبات.
وبدأت إيران تصدير الغاز إلى العراق عام 2017، وبموجب العقد تقوم بتسليم ما بين ثمانية إلى تسعة مليارات متر مكعب من الغاز إلى العراق سنويا.
وفي منتصف يوليو/تموز الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن البلاد تستورد نحو 50 إلى 60 مليون متر مكعب من الغاز من إيران سنويا، ويصل سعر هذا الاستيراد إلى أربعة مليارات دولار.
وأضاف العوادي، أن "20 إلى 25 مليون متر مكعب من هذا الغاز يرسل إلى محطات توليد الكهرباء في المناطق الجنوبية، ونحو 35 إلى 40 مليون متر مكعب يذهب إلى المناطق الوسطى"، لافتة إلى أن العراق يستورد 1000 ميغاواط من الكهرباء من إيران يوميًّا.
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في تصريح له مؤخرًا، "إننا وضعنا حلولاً لحل أزمة الكهرباء، بما في ذلك الحلول الفورية والمتوسطة والطويلة المدى".
وأوضح أن إنتاج الكهرباء وصل إلى 26 ألف ميغاواط بفضل الإجراءات الحكومية، مؤكدًا أن الحلول متوسطة المدى ستنهي أزمة الكهرباء، وواردات الغاز.
وتودِع حكومة بغداد أموال الكهرباء والغاز المستوردة من إيران بالدينار العراقي إلى حساب وزارة النفط الإيرانية في المصرف التجاري العراقي، ولا تستطيع إيران استخدام هذا المبلغ إلا لاستيراد المواد الإنسانية.
وقدّر يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، مؤخراً، ديون بغداد لطهران مقابل استيراد الكهرباء والغاز بـ"سبعة إلى ثمانية مليارات دولار".