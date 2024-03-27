إيران تمدد تصدير غازها الطبيعي إلى العراق خمس سنوات أخرى

مددت إيران عقد تصدير الغاز إلى العراق، لمدة خمس سنوات أخرى، وفق ما كشفت وكالة أنباء "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية، الأربعاء.

وبحسب الوكالة، فقد "تم التوقيع على تمديد عقد تصدير الغاز الإيراني إلى العراق لمدة خمس سنوات في بغداد، مع مراعاة سلة من أنواع دفع الفواتير، بين ماجد جكني الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، وزياد علي فاضل وزير الكهرباء العراقي".

وواجهت طهران بشكل مستمر مشاكل باستلام أموالها من صادرات النفط والغاز إلى العراق؛ بسبب العقوبات.

وبدأت إيران تصدير الغاز إلى العراق عام 2017، وبموجب العقد تقوم بتسليم ما بين ثمانية إلى تسعة مليارات متر مكعب من الغاز إلى العراق سنويا.