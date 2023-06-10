الإفراج عن 3 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في العراق

أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، اليوم السبت، الإفراج عن 2.7 مليار دولار من أموال إيران المجمدة في العراق، نتيجة العقوبات الأمريكية وذلك لاستخدامها في بعض احتياجات طهران.

ونقل الموقع الرسمي للتلفزيون الإيراني، عن آل إسحاق قوله: "مقدار من الأموال الإيرانية المجمدة في العراق، تم الإفراج عنها لاحتياجات ضرورية، منها تأمين بعض السلع الأساسية، واحتياجات الحجاج الإيرانيين".