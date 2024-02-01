إيران.. صادرات الغاز الطبيعي تواجه مستقبلا غامضا

تواجه صناعة الطاقة الإيرانية مستقبلاً غامضاً، حيث تسبب عدم الاتساق في إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي والبنزين بالعديد من المشاكل للناس.

كما تسبب اختلال توازن الغاز الطبيعي عام 2023 في أزمة نقص الغاز الطبيعي في بعض المحافظات الشمالية.

وفي نيسان/أبريل 2023، أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، عن حاجة صناعة النفط والغاز إلى استثمارات بقيمة 160 مليار دولار.

ووفقًا لأوجي، إذا لم يتم استثمار 80 مليار دولار في صناعة الغاز الطبيعي في إيران خلال السنوات الثماني المقبلة، فسوف تصبح إيران مستوردًا للغاز الطبيعي.

وخلال العقدين أو العقود الثلاثة الماضية، أنفقت إيران مئات المليارات من الدولارات لاستخراج وإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي، لكن اليوم تظهر الأخبار والإحصاءات الرسمية وآراء الخبراء أنه بسبب القضايا السياسية والاقتصادية والجيوسياسية، لم يعد الأمر كذلك، وقد واجه بيع هذا المنتج الإستراتيجي إلى بلدان أخرى تحديًا كبيرًا.

وقال "فرشاد جامع" خبير الطاقة الإيراني لـ"إرم نيوز" : إن جهود حكومة إبراهيم رئيسي لحل مشاكل صناعة الطاقة في إيران، وخاصة في قطاع الغاز الطبيعي، لم تكن ناجحة، ولتعويض النقص في الغاز الطبيعي، قامت وزارة النفط بزيادة حصة وقود الديزل في محطات توليد الكهرباء، ما تسبب في زيادة تلوث الهواء واحتجاجات عامة في بعض المدن، مثل: أراك وسط إيران".