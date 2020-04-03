البنك الدولي يدعم مصر بـ7.9 مليون دولار لمواجهة كورونا

أعلنت مصر اليوم الجمعة، عن تخصيص البنك الدولي 7.9 مليون دولار، لتمويل أنشطة الحكومة الطارئة لمواجهة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن بيان صادر للبنك الدولي، أن تفعيل مكون الاستجابة في حالات الطوارئ سيساند الحكومة المصرية في تنفيذ الخطة الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار البيان إلى أن مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر يهدف إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الأولية والثانوية، وتعزيز الطلب على الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة، ودعم جهود الوقاية من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي ”فيروس سي“.

واتخذت الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية، عدة إجراءات لمواجهته وباء كورونا المنتشر عالميا، أهمها حظر التجول وتعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات، وإغلاق كافة المحال التجارية والحرفية في فترات معينة.