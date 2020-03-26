طهران تتكبد نحو 595 مليون دولار خسائر بسبب ”كورونا“‎

ألقى تقرير إخباري، نُشر، اليوم الخميس، الضوء على أبرز التبعات والخسائر الاقتصادية التي تشهدها العاصمة الإيرانية طهران في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وما تلاه من وقف العديد من الأنشطة الاقتصادية في هذه المدينة.

وأشار التقرير المنشور على موقع صحيفة ”كيهان.لندن“ إلى أن بلدية طهران أكدت أن تفشي فيروس كورونا تسبب في خسائر فادحة تكبدتها مصادر الدخل الخاصة بوسائل النقل خلال شهر فبراير وحتى منتصف مارس الجاري.

واستند التقرير إلى تصريحات لمشرف النقل والمواصلات في بلدية طهران، يوسف حجت، والذي أكد أن ”مصادر الداخل للمترو في العاصمة الإيرانية تراجعت إلى نحو 80 % بالتزامن مع مواصلة دفع جميع المستحقات لهذا القطاع من الكهرباء، والطاقة، ورواتب العاملين“.

كما أعاد التقرير نشر تغريدة لرئيس مركز الاتصالات لبلدية طهران، غلام حسين محمدي والذي كشف فيها أن ”تقديرات تراجع دخل طهران والخسائر الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وتبعاته الاقتصادية تقُدر بـ 2500 مليار تومان إيراني، أي ما يعادل 594,716 مليون دولار وذلك للفترة من منتصف فبراير وحتى منتصف مايو المقبل“.

ويأتي ذلك في ظل الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة الإيرانية في خضم مواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي مؤخرًا عن منع سفر المواطنين والخروج من المدن“ دون تحديد موعد.

وتشهد إيران انتشارًا واسعًا لفيروس كورونا المستجد المعروف طبيًا بـ ”كوفيد-19″، حيث سجلت إيران حتى، اليوم الخميس، إصابة 29 ألفًا و406 أشخاص، ووفاة 2234 بالفيروس، وفق بيانات وزارة الصحة.