تمرد وإطلاق نار داخل سجن إيراني بسبب كورونا

أفادت شبكة حقوقية، عن إصابة عدد من السجناء في سجن تبريز المركزي (غربي إيران)، نتيجة إطلاق قوات الأمن النيران عليهم، وذلك احتجاجا من السجناء على عدم الإفراج عنهم خوفا من تفشي فيروس كورونا.

ونقلت شبكة ”حقوق الإنسان لكردستان إيران“ عن مصدر وصفته بالمطلع، أن سجن تبريز المركزي شهد حالة من التمرد لعدد من السجناء القابعين في الزنازين 7 و9، حيث رفضوا استلام الطعام من إدارة السجن، بعد اعتراضهم على استمرار حبسهم رغم قرار القضاء الأخير بالإفراج عن آلاف السجناء خوفا من تفشي فيروس كورونا داخل السجون.

وكشفت الشبكة الحقوقية، أن قوات أمن السجن قامت بالاعتداء على السجناء المحتجين، حيث أطلقت النيران عليهم، ما أسفر عن إصابة ما لايقل عن 7 من السجناء.

وكان القضاء الإيراني قد أعلن في وقت سابق، عن قرار استثنائي بالإفراج عن نحو 80 ألف سجين، وذلك خوفا من تفشي فيروس كورونا في السجون، بعد انتشاره في مختلف أقاليم البلاد.

وكشفت تقارير لنشطاء حقوقيين ووسائل إعلام معارضة في وقت سابق، عن رفض السلطات القضائية الإيرانية الإفراج عن أغلب السجناء السياسيين، رغم الظروف الصحية التي تشهدها السجون في ظل تفشي وباء كورونا.