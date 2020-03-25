اتهام نرويجي بمساعدة طهران لاغتيال معارضيين إيرانيين في الدنمارك

وجه المدعي العام الدنماركي الأربعاء، اتهاما إلى مواطن نرويجي بالمساعدة في مخطط لجهاز المخابرات الإيراني، يشمل محاولة اغتيال في الدنمارك.

وأُلقي القبض على النرويجي، وهو في الأربعين من العمر من أصل إيراني، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، لصلته بما يشتبه أنه مخطط لاغتيال شخصية معارضة من عرب إيران في الدنمارك.

وفي أكتوبر 2018، أعلنت الحكومة الدنماركية، أنها أحبطت عملية اغتيال خططت لها الاستخبارات الإيرانية لاستهداف معارضين أحوازيين.

ووقتها، قال وزير خارجية الدنمارك، أندرس صامويلسون، إن بلاده التي اعتقلت مواطنًا نرويجيًا من أصول إيرانية، وسترد على محاولة اغتيال معارض أحوازي بارز واثنين آخرين.