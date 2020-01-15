”بلومبرغ“: عُمان ضمن 13 دولة حققت 7% نموا متواصلا في 25 عاما

قالت وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن سلطنة عمان ضمن 13 دولة في العالم حققت نموا اقتصاديا متواصلا بمتوسط 7% في فترة ربع قرن خلال فترة حكم السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

ورأت الوكالة أن الحاكم الجديد السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يواجه تحديات خلال فترة حكمه، وهي الحفاظ على أنجازات سلفه بما فيها الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي شهدته السلطنة خلال 50 عاما منذ تولي السلطان الراحل الحكم.

وأوضحت ”خلال فترة حكم قابوس شهدت سلطنة عمان حالة استقرار سياسية لنحو 5 عقود، وهو أمر نادر في منطقة غير مستقرة إضافة إلى تحقيقها معدلات نمو اقتصادية مذهلة.“

وأضافت ”سلطنة عمان هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وضمن 13 دولة في العالم حققت متوسط نمو اقتصادي بمقدار 7% سنويا خلال فترة 25 عاما.“

واعتبرت الوكالة أن السلطان هيثم بن طارق سيكون عليه العمل على الحفاظ على هذه الإنجازات على أساس أنه ”سيتم الحكم عليه من خلال ما يحققه للسلطنة.“

وقالت الوكالة ”قد تكون المهمة التي تواجهه في المرحلة المقبلة صعبة، لأن أداء السلطان الجديد سيتم قياسه بالمعايير العالية التي حققها السلطان الراحل.“