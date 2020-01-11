 هيثم بن طارق آل سعيد سلطانًا لعمان خلفًا لقابوس بن سعيد – إرم نيوز‬‎

هيثم بن طارق آل سعيد سلطانًا لعمان خلفًا لقابوس بن سعيد

هيثم بن طارق آل سعيد سلطانًا لعمان خلفًا لقابوس بن سعيد

المصدر: إرم نيوز

أدى هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانًا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وفق ما نقلت جريدة الرؤية العمانية.

وأضافت أن مجلس عمان عقد منذ قليل جلسة طارئة في مقره في البستان.

وكان ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان أعلن صباح اليوم، وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور مساء يوم الجمعة عن عمر يناهز 79 عامًا.

وأصدر البلاط بيان نعي أعلن فيه  الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام ، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

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