هيثم بن طارق آل سعيد سلطانًا لعمان خلفًا لقابوس بن سعيد

أدى هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانًا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وفق ما نقلت جريدة الرؤية العمانية.

وأضافت أن مجلس عمان عقد منذ قليل جلسة طارئة في مقره في البستان.

عاجل|| جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان الرؤية- خاص

أدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

وعقد مجلس عمان منذ قليل جلسة طارئة في مقره بالبستان. — جريدة الرؤية |ALROYA (@AlroyaNewspaper) January 11, 2020

وكان ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان أعلن صباح اليوم، وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور مساء يوم الجمعة عن عمر يناهز 79 عامًا.

وأصدر البلاط بيان نعي أعلن فيه الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام ، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.