سلطنة عمان: حالة السلطان قابوس مستقرة

أفاد البلاط السلطاني في عمان اليوم الثلاثاء، أن السلطان قابوس بن سعيد سلطان البلاد، في حالة صحية مستقرة ويتابع برنامج العلاج المقرر.

وجاء في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، قال البلاط السلطاني: ”مولانا جلالة السلطان المعظم في حال مستقر ولله الحمد والشكر ويتابع برنامج العلاج المقرر“.

وأضاف: ”جلالة السلطان المعظم أعزه الله يوجه شكره وتقديره إلى أبناء شعبه الكرام الميامين في كافة أنحاء الوطن العزيز على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم.“

وتابع: ”سائلا الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبناءها الأوفياء، وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها بمشيئة الله.“

ويتمتع السلطان قابوس بشعبية جارفة في سلطنة عمان، فقبل توليه الحكم كانت سلطنة عمان واحدة من أفقر دول العالم، حيث تنتشر الأمية بين السكان البالغين بنسبة 66%، بينما الوضع الصحي كان مزريا للغاية، إذ إن 20% من الأطفال كانوا يموتون قبل بلوغ سن الخامسة، بينما ترتفع معدلات الوفيات المبكرة في صفوف البالغين.

وشهدت الأيام الماضية سيلا من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صحة السلطان قابوس.