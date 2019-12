سلطنة عمان: حالة السلطان قابوس مستقرة

View this post on Instagram

أفاد البلاط السلطاني في عمان اليوم الثلاثاء، أن السلطان قابوس بن سعيد سلطان البلاد، في حالة صحية مستقرة ويتابع برنامج العلاج المقرر. وجاء في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، قال البلاط السلطاني: ”مولانا جلالة السلطان المعظم في حال مستقر ولله الحمد والشكر ويتابع برنامج العلاج المقرر“. وأضاف: ”جلالة السلطان المعظم أعزه الله يوجه شكره وتقديره إلى أبناء شعبه الكرام الميامين في كافة أنحاء الوطن العزيز على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم، وصدق في دعواتهم، والتفاف حول قيادتهم.“ #إرم_نيوز #قابوس_السلام #عمان #السلطان_قابوس #قابوس #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #oman #قابوس_بن_سعيد