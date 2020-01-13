127 مليار دولار ثروة مؤسسات الاستثمار العمانية

بلغ إجمالي أصول مؤسسات الاستثمار في سلطنة عمان حوالي 127 مليار دولار بنهاية العام الماضي بما فيها أصول صندوق الاحتياط العام الذي يعتبر صندوق الثروة السيادي للسلطنة.

وجاء في تقرير لمعهد الصناديق السيادية الأمريكي، أطلعت عليه ”إرم نيوز“، أن موجودات ثلاث مؤسسات استثمارية وهي: بنك مسقط وصندوق الاحتياط علام والبنك المركزي العماني، تشكل أكثر من نصف إجمالي الأصول لتلك المؤسسات البالغ عددها 12 مؤسسة.

وأظهر التقرير أن بنك مسقط احتل المركز الأول بحجم الأصول التي بلغت نحو 31.1 مليار دولار تلاه صندوق الاحتياط العام بمقدار 22.1 مليار دولار ثم البنك المركزي بأصول بلغت 20.2 مليار دولار.

وقدر التقرير الأصول بنحو 10.9 مليار دولار في بنك ظفار و 9.2 مليار دولار في بنك عمان الوطني و8.3 مليار دولار في بنك صحار الدولي و7.6 مليار دولار في الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار و 4.8 مليار دولار في صندوق التقاعد بوزارة الدفاع العمانية.

كما بلغت الموجودات نحو 4.5 مليار دولار في صندوق التقاعد لموظفي الخدمة المدنية و 3.4 مليار دولار لصندوق الاستثمار العماني و 2.5 مليار دولار لبنك نزوى و2.3 مليار دولار لصندوق التقاعد التابع لموظفي شركة تنمية نفط عمان.