ظريف يصل مسقط ويلتقي هيثم بن طارق

وصل وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى العاصمة العمانية مسقط، الأحد، والتقى سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد الذي تولى عرش السلطنة بعد وفاة ابن عمه السلطان قابوس بن سعيد، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“.

وذكرت الوكالة في خبر مقتضب أن ”ظريف وصل الأحد إلى مسقط وقدم واجب العزاء للحكومة والشعب العمانيين“، مضيفة أن ”ظريف التقى سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق بن تيمور وقدم له التهنئة بمناسبة اختياره سلطانا لعمان“.

وحسب الوكالة، أكد ظريف، استعداد إيران لتطوير وتعميق العلاقات الودية وطويلة الأمد بين البلدين.

وترتبط إيران وسلطنة عمان بعلاقات دبلوماسية وتجارية جيدة، كما لعبت السلطنة في عهد الراحل قابوس بن سعيد دورا مهما في تهيئة الظروف لمفاوضات سرية بين إيران والولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وأفضت تلك المفاوضات إلى إبرام الاتفاق بين طهران والقوى العالمية عام 2015.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي وصفه بالاتفاق السيئ، مجددا المطالبة بمفاوضات جديدة مع إيران تشمل المنظومة الصاروخية والحد من تدخلاتها في المنطقة.