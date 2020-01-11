 بالفيديو.. تأهب أمني في مسقط بعد إعلان وفاة السلطان قابوس – إرم نيوز‬‎

بالفيديو.. تأهب أمني في مسقط بعد إعلان وفاة السلطان قابوس

بالفيديو.. تأهب أمني في مسقط بعد إعلان وفاة السلطان قابوس

المصدر: إرم نيوز

تشهد العاصمة العمانية، مسقط، استنفاراً أمنياً بحسب مقاطع فيديو بثها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع إعلان وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني في ساعة مبكرة من اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس عن عمر ناهز الثمانين عاماً، قضى منها نحو 50 عاماً زعيماً للبلاد.

وأظهر مقطع فيديو من العاصمة مسقط، عربات عسكرية مدرعة ومصفحة تصطف على طول طريق عام بينما تسير المركبات بشكل طبيعي على الجانب الآخر.

وقال مغردون عمانيون في موقع ”تويتر“، إن قوات من الجيش والشرطة في حالة تأهب بالعاصمة مسقط.

وتقول كثير من التقارير الصحفية، إن السلطان الذي ليس لديه أي أبناء ولا أخوة ذكور، ليس هناك وريث واضح للحكم بعد وفاته أيضاً، في ظل عدم وجود ولي للعهد مُعلن في حياته.

وترددت في الفترة الماضية، معلومات منسوبة لصحيفة ”الغارديان“ البريطانية تقول إن السلطان قابوس سجل رغبته في تحديد خليفته في خطاب سري مغلق موجه لمجلس عائلة آل سعيد الحاكمة (الديوان)، يتضمن إجراءات اختيار خليفته من خلال فتح مظاريف مغلقة في المحكمة العليا في مسقط حدد فيها اسم من يخلفه في حال لم يتفق أعضاء المجلس على شخص محدد فيما بينهم.

وأعلن البلاط السلطاني في بيان النعي، الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

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