ظريف يلتقي مسؤولا حوثيا في مسقط

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، في العاصمة العمانية مسقط، حسب وسائل إعلام إيرانية.

وذكرت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، أن ”وزير الخارجية محمد جواد ظريف، اجتمع صباح اليوم في مسقط مع محمد عبد السلام المتحدث باسم حركة الحوثي، لمناقشة آخر التطورات السياسية والميدانية في اليمن“، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان ظريف توجه أمس إلى سلطنة عمان في إطار المشاورات الثنائية بين البلدين، والتقى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي.

وتوجه ظريف أمس إلى سلطنة عمان في إطار المشاورات الثنائية بين البلدين والتقى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، بحسب الوكالة.

وكان وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، قال أمس خلال اجتماعه بسفير الحوثيين في طهران ”إبراهيم محمد الديملي“، مؤكداً أن ”الأزمة اليمنية ليس لها حل عسكري“.

وبحث حاتمي مع الديلمي بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات العسكرية لعى حد وصف الوكالة الإيرانية.