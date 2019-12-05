الريال الإيراني يواصل الهبوط وعجز حكومي عن توفير العملات الصعبة

واصلت العملة الإيرانية (الريال) هبوطها، حيث انهارت الأسبوع الجاري بشكل غير مسبوق، وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 130 ألف ريال، اليوم الخميس.

وذكرت مواقع إيرانية تعنى بسوق العملات، أن ”سعر صرف الدولار الواحد بلغ 130 ألف ريال إيراني في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس“.

ونقل موقع إذاعة ”فردا“ أن ”أحد المواقع المعنية بسوق صرف العملات عرض قيمة بيع الدولار بنحو 131 ألف ريال إيراني“.

وكان سعر صرف الدولار قبل موجة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والنظام في إيران في 25 من نوفمبر الماضي، بحدود 100 ألف ريال إيراني، فيما بلغ سعر صرف اليورو، اليوم الخميس، 145 ألف ريال إيراني، ووصلت قيمة سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 171 ألف ريال إيراني.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اعترف أمس الأربعاء، أن حكومة بلاده تعاني من عجز بالعملات الصعبة في ظل تشديد العقوبات الأمريكية على طهران، ومنعها من بيع النفط، مشيرًا إلى أن ”الحكومة الآن لا تملك أموالًا للتنمية وأن القطاع الخاص ضعيف“.