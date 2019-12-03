بن علوي من طهران: هناك ”علامات واعدة“ لحل الأزمة اليمينة

قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، إن هناك ”علامات واعدة“ لحل الأزمة اليمنية.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن بن علوي خلال اجتماعه مع الرئيس حسن روحاني في طهران، أن ”إيران والسلطنة يمكنهما تقديم حلول مناسبة للمشاكل الإقليمية وخاصة اليمن“.

وأضاف أنه ”لحسن الحظ اليوم هناك علامات واعدة لحل الأزمة اليمنية“.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن ”إيران ليست لديها مشكلة في تطوير العلاقات مع الجيران وتجديد العلاقات مع المملكة العربية السعودية“.

وكان بن علوي، وصل الاثنين إلى طهران في زيارة رسمية التقى خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين أبرزهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ورئيس البرلمان علي لاريجاني ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.

وفي السياق، ذكرت صحيفة ”دنياي اقتصاد“ الإيرانية، أن زيارة بن علوي إلى إيران، ”تهدف إلى تحقيق 3 مهام تخص الوضع الإيراني الراهن على المستويين الإقليمي والداخلي، أولاها مناقشة مشروع السلام هرمز الذي أعلنت عنه إيران خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة، ودعت فيه طهران إلى تأمين مياه الخليج دون تدخل قوات أجنبية“.

وأضافت أن ”المحور الثاني لأهداف زيارة بن علوي إلى طهران هو بحث مفاوضات السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين“، متوقعة أن ”الجولة المقبلة من المفاوضات اليمنية ستُعقد في العاصمة العُمانية مسقط“.

وتابعت: ”يبدو أن زيارة بن علوي إلى طهران بالظروف الراهنة جاءت لتنسيق أكبر فيما يتعلق بمفاوضات السلام في اليمن، خاصة أن مسقط تعمل كوسيط لكي تضمن نجاح المفاوضات عبر استغلال نفوذ إيران على الحوثيين”.

وأردفت بالقول: ”المحور الثالث كان من نصيب الاتفاق النووي، إذ إن مسقط تعمل على خفض حدة التوتر بشأن مستقبل الاتفاق“، مشيرة إلى المباحثات التي أجراها بن علوي أخيرًا مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن“.

وتوقعت أن ”بن علوي ربما يحمل رسالة من الجانب الأمريكي إلى طهران، تشمل تحذيرًا وتهديدًا أمريكيًّا لإيران بشأن تصاعد الغضب الشعبي في الداخل أو ربما دعوة أمريكية للحوار مع طهران بخصوص عواقب خفض التعهدات النووية“.