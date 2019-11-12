انخفاض أسعار الذهب .. وتفاؤل بتهدئة الحرب التجارية

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء قبيل كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نادي نيويورك الاقتصادي، إذ يأمل المستثمرون في تعليقات إيجابية بشأن محادثات التجارة مع الصين.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1451.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 0712 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1451.40 دولار للأوقية.

وقالت هيلين لاو المحللة لدى ”أرجونوت سيكيوريتيز“، ”يتوقع المستثمرون أخبارًا إيجابية من ترامب بعد أن قال إن ”محادثات التجارة مع الصين تمضي بشكل جيد جدًّ“ا، وفي الوقت الذي يقترب فيه موعد الحديث بشكل أكبر فإنه يؤثر سلبًا على الذهب”.

وسيحظى حديث ترامب بالنادي بمتابعة وثيقة من المستثمرين المتلهفين لأي أنباء إيجابية بشأن الحرب التجارية التي تخوضها إدارته منذ فترة طويلة مع الصين.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1696.07 دولار للأوقية بعد أن كان لامس أدنى مستوياته منذ الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين 0.4% إلى 879.15 دولار للأوقية، بينما نزلت الفضة 0.2% إلى 16.83 دولار للأوقية.