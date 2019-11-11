ترامب يعتبر استقالة موراليس ”رسالة قوية“ للأنظمة غير الشرعية

المصدر: أ ف ب

رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين باستقالة إيفو موراليس من رئاسة بوليفيا، ورأى فيها ”رسالة ”قوية“ إلى الأنظمة غير الشرعية مشيدا بدور الجيش البوليفي.

وكتب ترامب على تويتر أن ”هذه الأحداث توجه رسالة قوية إلى الأنظمة غير الشرعية في فنزويلا ونيكاراغوا بأن الديموقراطية وإرادة الشعب تنتصران دائما في نهاية المطاف“.

واعتبر ترامب استقالة موراليس ”لحظة مهمة للديموقراطية في النصف الغربي للكرة الأرضية“.

وقال ترامب في بيان إن ”رحيل موراليس بعد نحو 14 عاما (في الحكم) ومحاولته الأخيرة لتخطي الدستور البوليفيي وإرادة الشعب تصون الديموقراطية وتمهّد الطريق أمام الشعب البوليفي لإسماع صوته“.

وتابع أن ”الولايات المتحدة تشيد بالشعب البوليفي الذي طالب بالحرية وبالجيش البوليفي لالتزامه بقسَمه على حماية الدستور البوليفي وليس مجرد شخص واحد“.

واستيقظت بوليفيا الإثنين على شغور في السلطة غداة إعلان الرئيس موراليس استقالته من منصبه، بعد موجة احتجاجات مستمرّة منذ ثلاثة أسابيع على إعادة انتخابه المثيرة للجدل وذلك بعد أن خسر دعم قوات الجيش والشرطة.