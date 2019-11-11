ترامب: نراقب خليفة البغدادي

المصدر: أ ف ب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن واشنطن تراقب القائد الجديد لتنظيم ”داعش“، مستغلًا مشاركته في يوم المحاربين القدامى للاحتفال بمقتل زعيم تنظيم ”داعش“ أبو بكر البغدادي.

وفيما دأب الرؤساء الأمريكيون على الاحتفال بهذا اليوم بوضع إكليل من الزهور على المقبرة العسكرية المترامية الأطراف في ”ارلينغتون“ قرب واشنطن، توجه ترامب إلى نيويورك حيثُ ألقى خطابًا قبل عرض للمحاربين القدامى يجري سنويًا في المدينة.

وواجه ترامب انتقادات واسعة بعد إعلانه سحب كامل القوات الأمريكية من سوريا الشهر الماضي، حيثُ قال معارضوه وبعض من حلفائه إن ذلك يمكن أن يسمح بعودة تنظيم ”داعش“ ويترك الأكراد الحلفاء لواشنطن عرضة للغزو التركي.

لكن ترامب استغل خطابه ليقول إن قيادات التنظيم المتطرف تفر خائفة بعد مقتل البغدادي في غارة شنتها القوات الأمريكية الخاصة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وقال ترامب: إنه ”قبل أسابيع قليلة، أغارت القوات الأمريكية الخاصة على مجمع داعش، ونفذت العدالة في الزعيم الإرهابي رقم واحد في العالم“.

وأضاف أنه ”بفضل المقاتلين الأمريكيين، البغدادي مات، ومات الرجل الثاني في التنظيم، وأعيننا مركزة على الرقم 3“.

وتابع ترامب: ”لقد انتهى عهده الإرهابي، وأصبح أعداؤنا يركضون خائفين جدًا جدًا.. من يهددون شعبنا ليس أمامهم أي فرصة ضد قوة أمريكا المحقة“.

وعقب مقتل البغدادي في الغارة، أعلن التنظيم المتطرف تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القريشي خلفًا له.