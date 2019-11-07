الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في شهر

هبطت أسعار الذهب أكثر من 1% أثناء التعاملات، يوم الخميس، إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر مع تسجيل عوائد سندات الخزانة الأمريكية قفزة وابتهاج أسواق الأسهم العالمية بموافقة الصين والولايات المتحدة على إلغاء بعض الرسوم الجمركية على مراحل.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.54% إلى 1467.30 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ بداية تشرين الأول أكتوبر تشرين الأول.
وهبطت العقود الأمريكية للذهب 1.67% إلى 1468.1 دولار للأوقية.
ويجري أيضًا تداول الذهب دون المتوسط المتحرك في 100 يوم عند حوالي 1467 دولارًا للأوقية للمرة الأولى منذ أيار مايو.