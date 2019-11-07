الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في شهر

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

هبطت أسعار الذهب أكثر من 1% أثناء التعاملات، يوم الخميس، إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر مع تسجيل عوائد سندات الخزانة الأمريكية قفزة وابتهاج أسواق الأسهم العالمية بموافقة الصين والولايات المتحدة على إلغاء بعض الرسوم الجمركية على مراحل. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.54% إلى 1467.30 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ…