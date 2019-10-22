لبنان: رد فعل المانحين الأجانب على الإصلاحات سيكون ”إيجابيًا للغاية“

قال مستشار الحكومة اللبنانية، نديم المنلا، يوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يكون رد فعل المانحين الأجانب على الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة ”إيجابيًا للغاية“، مضيفًا أنها تبعث برسالة واضحة مفادها أن البلاد تتعامل مع عجز الموازنة.

وأضاف أن بعض الجماعات السياسية اقترحت إجراء تعديل وزاري، وأن مثل هذه المسألة ستُحسم خلال أيام، لكنها لم تصل بعد إلى حد النقاش الجاد ولم تصدر عن رئيس الوزراء سعد الحريري.

وقال المنلا إن حمَلة السندات اللبنانية لن يتأثروا بالإصلاحات التي تشمل خفض خدمة الدين، مضيفًا أن من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 0% في 2020.