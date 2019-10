سعد الحريري يصل إلى الإمارات في زيارة عمل (فيديو)

بدأ رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الأحد، زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن سعد الحريري ”وصل إلى أبوظبي في إطار زيارة عمل لدولة الإمارات“.

وأضافت الوكالة أن رئيس الوزراء اللبناني ”استقبل لدى وصوله، من طرف الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، الذي تناول معه عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك“.

Prime Minister of Lebanon Saad Al Hariri arrives in the UAE pic.twitter.com/MaNo3fyeOj

