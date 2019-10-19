سمير جعجع يعلن استقالة وزراء حزبه الأربعة من الحكومة اللبنانية

أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، السبت، أنه طلب من وزرائه بحكومة سعد الحريري، الاستقالة.

جاء ذلك في كلمة متلفزة، تعليقا على تواصل الاحتجاجات في عموم البلاد لليوم الثالث على التوالي.

وقال جعجع ”لم تعد لدينا ثقة في أن الحكومة الحالية لديها القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة، لإنقاذ البلد“.

وأضاف أنه لم يلمس أي جدية من المسؤولين لمعالجة الأزمة.

وطالب جعجع بتشكيل حكومة جديدة بعيدة كل البعد عن الحكومة الحالية، على حد قوله.

يشار إلى أن حزب القوات اللبنانية يشارك في الحكومة بـ 4 وزراء، فضلا عن 15 نائبا في البرلمان.