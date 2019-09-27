رقم قياسي لصادرات العراق النفطية إلى الهند في أغسطس

ارتفعت صادرات العراق النفطية إلى الهند لمستوى قياسي، في آب/أغسطس الماضي، في الوقت الذي تستبدل فيه المصافي الواردات الأفريقية مرتفعة الثمن بشحنات من نفط البصرة الأرخص، وفق ما أظهرته بيانات وصول ناقلات جرى الحصول عليها من مصادر بالقطاع وفي مجال الشحن البحري.

وتكشف البيانات أن ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم جلب نحو 1.32 مليون برميل يوميًا من النفط الخام العراقي، الشهر الماضي، بزيادة قدرها الثلث تقريبًا، مقارنة مع تموز/يوليو الماضي، وبارتفاع نسبته 29 % مقارنة مع آب/أغسطس 2018.

وانخفضت واردات الهند من النفط الأفريقي 18.3% إلى 764 ألفًا و500 برميل يوميًا، إذ ارتفعت أسعار الخامات الثقيلة المنخفضة الكبريت من أنغولا والكاميرون وتشاد، والتي تقبل عليها شركات التكرير الصغيرة والكبيرة في الصين قبيل تطبيق قواعد للمنظمة البحرية الدولية عام 2020.

خطة ”أوبك“ تخدم العراق

وتسببت تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك“ والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، في تقليص إمدادات الخام الثقيل العالي الكبريت وسمحت أيضًا للعراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، بكسب حصة سوقية في الهند.

وقال المحلل لدى رفينيتيف، إحسان الحق، إنه ”في السوق الفورية، النفط السعودي والإماراتي غير متاح بينما النفط العراقي متاح بسهولة وبأسعار جذابة، مما يحفز المصافي على تعزيز مشترياتها من النفط العراقي“.

وأضاف أن شركة تسويق النفط العراقية ”سومو“ تبيع النفط عبر عطاءات فورية في الوقت الذي تعزز فيه الإنتاج.

وباعت سومو خام البصرة الثقيل للتحميل، في تموز/يوليو الماضي، بعلاوة أقل من سعر البيع الرسمي للخام عبر عطاءات. وتُظهر البيانات أن العراق احتفظ بمركزه كأكبر مورد للنفط إلى الهند بعد السعودية.

زيادة الإنتاج

ويضخ العراق 4.8 مليون برميل يوميًا، في الأشهر القليلة الماضية، بدلًا من المستوى المستهدف له البالغ 4.5 مليون برميل يوميًا، بينما تنتج السعودية نفطًا يقل عن المستوى المستهدف لها بموجب اتفاق أوبك.

وتُظهر البيانات أن واردات الهند في المجمل، خلال آب/أغسطس، بلغت 4.7 مليون برميل يوميًا دون تغيير عن نفس الشهر قبل عام.

وتستعد المصافي الهندية، كغيرها من المصافي العالمية، لزيادة إنتاج زيت الوقود الذي يحتوي على نسبة منخفضة جدًا من الكبريت لإمداد السفن اعتبارًا من عام 2020.

واعتبارًا من مطلع كانون الثاني/ يناير المقبل، ستحظر المنظمة البحرية الدولية على السفن استخدام أنواع الوقود التي تحوي ما يزيد عن 0.5% من الكبريت، مقارنة بـ3.5% حاليًا، لتقليص تلوث الهواء.

وقال إحسان الحق: ”بعض المصافي الهندية المتقدمة مثل ريلاينس بمقدورها إنتاج زيت الوقود الذي يحتوي على نسبة منخفضة جدًا من الكبريت من نفط عالي الكبريت مثل البصرة الثقيل“.

وضاعفت ريلاينس إندستريز وارداتها من النفط العراقي، في آب/أغسطس، إلى مثلي ما كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي إلى نحو 1.8 مليون طن، بحسب ما كشفته البيانات.

وتظهر البيانات أنه بسبب ارتفاع الواردات من العراق والسعودية، زاد إجمالي واردات الهند من الشرق الأوسط إلى 16 % في آب/أغسطس مقارنة مع تموز/يوليو.

وبحسب البيانات، فإن واردات الهند من فنزويلا بلغت في المتوسط 412 ألف برميل يوميًا، في آب/أغسطس، بنمو نسبته 48 % مقارنة مع تموز/يوليو.