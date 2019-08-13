الذهب يرتفع لأعلى مستوياته في 6 أعوام

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 6 سنوات، يوم الثلاثاء، مع عزوف المستثمرين عن الأصول العالية المخاطر بفعل حالة القلق المحيطة باحتجاجات في هونغ كونغ، وانهيار عملة الأرجنتين في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وبحلول الساعة الـ 05:18 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1515.56 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل/ نيسان 2013 عند 1518.03 دولار.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1526.90 دولار للأوقية.

وتسببت احتجاجات في إغلاق مطار هونغ كونغ، أكثر مطارات العالم ازدحامًا في حركة الشحن الجوي، أمس الاثنين.

وعلى الجانب الآخر من العالم، سيطرت المخاوف من العودة المحتملة لسياسات التدخل على السوق الأرجنتينية بعد أن خسر الرئيس ماوريسيو ماكري، بهامش يفوق التوقعات في الانتخابات التمهيدية للرئاسة.

وتسببت حالات عدم اليقين تلك بجانب المخاوف من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي طال أمدها في هز الأسواق المالية، ودفعت المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن.

ويُنظر إلى الذهب، بجانب العملة اليابانية وسندات الخزانة الأمريكية، على أنه استثمار آمن نسبيًّا في أوقات الضبابية السياسية والمالية. واستقر الين قرب أعلى مستوى في 7 أشهر مقابل الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.4% إلى 17.29 دولار للأوقية. وبلغت خلال الجلسة أعلى مستوياتها منذ فبراير/ شباط 2018 عند 17.36 دولار.

وزاد البلاتين 1% إلى 860.75 دولار وربح البلاديوم 0.8% إلى 1439.11 دولار للأوقية.