هونغ كونغ تعيد فتح مطارها وسط تحذير من تجدد الاحتجاجات

أعيد فتح مطار هونغ كونغ، يوم الثلاثاء، وسط تحذيرات من أن تبقى حركة الطيران متأثرة، بعد أن قالت الصين إن الاحتجاجات التي اجتاحت المدينة خلال الشهرين الماضيين بدأت تبدي مؤشرات على ”الإرهاب“.

وعلى الرغم من إعادة فتح المطار، قالت شركة طيران ”كاثاي باسيفيك“ في هونغ كونغ على موقعها الإلكتروني، إنها ألغت أكثر من 200 رحلة من وإلى المطار، يوم الثلاثاء.

وألقى المطار -أحد أكثر المطارات ازدحامًا في العالم- باللوم على المتظاهرين في إلغاء الرحلات الجوية، أمس الاثنين، لكن السبب المحدد للإغلاق لم يكن واضحًا لأن المتظاهرين الذين كانوا يحتلون قاعة الوصول خلال الأيام الـ5 الماضية كانوا مسالمين.

وغادر معظم المحتجين المطار بعد فترة قصيرة من منتصف الليل، ولم يبق سوى 50 محتجًا في وقت مبكر من الثلاثاء.

وجاء في إشعار نشر على التطبيق المحمول الرسمي لمطار هونغ كونغ الدولي، أن ”مطار هونغ كونغ الدولي سيطبق إعادة جدولة الرحلات اليوم مع تأثر حركة الطيران“.

وقالت سلطات المطار، إنها تعمل مع شركائها لإعادة العمليات إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، لكنها أشارت إلى أنها رصدت خططًا لمزيد من الاحتجاجات.

وأضافت السلطات في بيان :“لاحظت سلطات المطار أن هناك دعوات على الإنترنت للتجمع العام في المطار بعد ظهر الثلاثاء، سيعمل المطار عن كثب مع شركائه بهدف استئناف العمليات تدريجيًّا في أسرع وقت ممكن“.

وقالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، الثلاثاء، إن ”الأنشطة التي تخرق القانون باسم الحرية تضر بحكم القانون“، مشيرة إلى أن تعافي المدينة من الاحتجاجات سيستغرق وقتًا طويلًا.

ودفعت الاحتجاجات التي تزداد عنفًا، هونغ كونغ التي تحكمها الصين، إلى أخطر أزمة منذُ عقود، وشكلت أحد أكبر التحديات الشعبية التي واجهت الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.

وبدأت الاحتجاجات اعتراضًا على مشروع قانون يسمح بتسليم مشتبه فيهم إلى الصين لمحاكمتهم، لكنها اتسعت لتسلط الضوء على شكاوى أخرى وحظيت بدعم كبير، واعتقلت الشرطة أكثر من 600 شخص منذُ بدء الاضطرابات قبل أكثر من شهرين.