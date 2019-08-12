أسعار الذهب تتماسك بفضل مخاوف التجارة والنمو

تماسكت أسعار الذهب في ظل تداولات هزيلة بسبب عطلة اليوم الإثنين، لتظل قرب المستوى المهم البالغ 1500 دولار، إذ تلقت الدعم من الضبابية المحيطة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 0422 بتوقيت غرينتش، لم يسجل الذهب في المعاملات الفورية تغيرًا يذكر عند 1496.42 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1508.10 دولار للأوقية.

والعديد من الأسواق في آسيا، بما في ذلك سنغافورة واليابان، مغلقة في عطلة اليوم.

ويوم الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه ليس جاهزًا لإبرام اتفاق مع الصين حتى أنه شكك في إجراء جولة محادثات تجارية في أيلول/ سبتمبر.

لكن بيتر نافارو مستشار البيت الأبيض للتجارة، قال إن الولايات المتحدة ما زالت تعتزم عقد جولة أخرى من المحادثات التجارية مع المفاوضين الصينيين.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال ترامب إنه سيفرض رسومًا بنسبة عشرة بالمئة على بقية الواردات الصينية البالغة قيمتها 300 مليار دولار في أول أيلول/ سبتمبر، مما دفع الصين إلى التوقف عن شراء منتجات زراعية أمريكية.

وفي الأسبوع الماضي، اتهمت الولايات المتحدة أيضًا الصين بالتلاعب في العملة، بعد أن سمحت بكين لليوان بالانخفاض دون سبعة يوانات للدولار.

وأطلق تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، موجة ارتفاع قوية لأسعار الذهب، التي صعدت نحو ستة بالمئة منذ بداية الشهر الجاري.

وبرزت المخاوف بشأن الآثار المدمرة للحرب التجارية بفعل تحذير صادر عن جولدمان ساكس بشأن تنامي خطر الركود، وقول البنك إنه لم يعد يتوقع إبرام اتفاق تجاري قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستُجرى في 2020.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1% إلى 16.93 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.3% إلى 861.29 دولار وربح البلاديوم 0.3% إلى 1425.88 دولار للأوقية.