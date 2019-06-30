بماذا شبه مسؤول إيراني الآلية المالية الأوروبية‎؟

شبه السفير الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، الآلية المالية الأوروبية بـ“السيارة الجميلة من دون وقود“، مضيفاً أن ”أوروبا لم تبذل أي جهد ملموس للمحافظة على الاتفاق النووي“.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية، عن روانجي قوله خلال مقابلة مع مجموعة من الصحفيين، اليوم السبت، إن الآلية المالية الأوروبية الخاصة المعروفة بـ “ INTEX“، ”كسيارة جميلة من دون وقود“.

وأضاف ”أنا شخصياً أعتقد أن الآلية المالية الأوروبية لا تكفي في الوضع الحالي، وهذه الآلية بلا أموال تشبه سيارة لطيفة للغاية بدون وقود (بنزين)“.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال يوم الجمعة، عقب انتهاء محادثات احتضنتها العاصمة فيينا، ”إن الآلية الجديدة لن تكون مقبولة إلا إذا مكنت إيران من بيع نفطها“.

بدورها، قالت هيلغا شميد، مساعدة مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن ”إنتكيس ستعمل وسيتم في الأيام المقبلة تبادل للعمليات المالية“.

وحذرت الولايات المتحدة من التحايل المحتمل لعقوباتها على إيران، وعبر براين هوك، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية في شؤون إيران، عن شكوكه بشأن تشغيل الآلية المالية.