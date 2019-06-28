انتهاء المفاوضات النووية لإيران في فيينا دون أي تقدم

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، إن مفاوضات الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة ”4+1″، التي استغرقت 3 ساعات في فندق كوبورغ بالعاصمة النمساوية فيينا، ”انتهت دون أي تقدم“.

ونقلت وكالة أنباء ”الأخبار العاجلة“ الإيرانية عن مصدر إيراني يشارك بالمفاوضات قوله: إن ”اجتماع اللجنة المشتركة المتعلقة بالاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، انتهت بعد 3 ساعات من المحادثات دون أي تقدم“.

وأشارت إلى أنه ”من المقرر أن يعقد عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني ورئيس الفريق التفاوضي مؤتمرًا صحفيًا مع وسائل الإعلام الإيرانية في فيينا؛ للحديث عن نتائج المحادثات مع الأطراف الأوروبية“.

وكانت إيران أعلنت في شهر أيار/مايو الماضي البدء في الخطوة الأولى من خفض التزاماتها النووية، بإلغاء الحدود الموضوعة للتنفيذ في مجال تخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل، وفقًا للفقرتين 26 و 36 من الاتفاق النووي.