إصابة 7 أشخاص بانفجار ”غامض“ في مبنى سكني في العاصمة الإيرانية طهران

أفادت تقارير إخبارية إيرانية اليوم السبت، بوقوع انفجار في مبنى سكني في العاصمة طهران، أسفر عن إصابة أشخاص بحروق شديدة، دون الكشف عن أسباب وقوع الانفجار حتى الآن.

ونقلت وكالة أنباء ”ايسنا“ المحلية، عن المتحدث باسم هيئة الإسعاف الإيرانية مجتبى خالدي، قوله: ”وقع منذ دقائق انفجار في مبنى سكني في منطقة جنت آباد غرب العاصمة طهران، فتوجهت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الانفجار“.

وأضاف ”أن الانفجار أسفر عن إصابة سبعة أشخاص حتى الآن، تم نقلهم إلى أقرب مستشفى من موقع الحادث“، منوهًا أن ”المصابين يعانون من حروق شديدة بنسبة 100%“.

بدوره أكد المتحدث باسم قوات الإطفاء والدفاع المدنية في طهران سيد جلال ملكي، صحة حادث الانفجار، لافتًا إلى ”عدم وضوح أسباب الحادث حتى الآن“.

وأوضح ملكي، أن الانفجار وقع في مبنى سكني مكون من ستة طوابق، إذ وقع في الطابق الأول، ما أدى إلى تهشيم زجاج الطوابق الأخرى فضلًا عن تضرر بقية المبنى.