المصريون يستهلكون 3.2 مليون دجاجة يوميًا في رمضان

كشف رئيس شعبة الدواجن المصرية الدكتور عبدالعزيز السيد عن ارتفاع استهلاك المصريين من الدواجن، ليصل إلى 3.2 مليون دجاجة يوميًا في العشرة أيام الأولى من شهر رمضان، بما يعادل 40 ألف طن.

وأضاف في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أن ”ما تنتجه مصر من الدواجن بلغ 2.5 مليون دجاجة يوميًا، وتعوض الباقي عن طريق الاستيراد“، متوقعًا انخفاض نسبة استهلاك الدواجن في الفترة المقبلة.

كما توقع ارتفاع إجمالي الدواجن المستهلكة في شهر رمضان إلى 80 ألف طن تقريبًا، أي 65 مليون دجاجة.

وحول استهلاك المصريين من الخبز، قال حسين بودي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصري ورئيس شعبة المطاحن، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“: إن معدلات استهلاك الخبز انخفضت خلال شهر رمضان بنسب تصل إلى 20%.

وأرجع بودي انخفاض استهلاك الخبز المعتاد خلال شهر رمضان إلى إقبال المواطنين على تناول بعض المأكولات الموسمية المرتبطة بالشهر الفضيل، على رأسها الحلوى، بجانب العصائر الرمضانية، والتي تحل بديلًا عن جزء من كميات الخبز المستهلك.

وتوقع انخفاض استهلاك الخبز خلال شهر رمضان المقبل بما يعادل 100 ألف طن.