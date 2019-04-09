ترامب يسعى لرسوم على واردات من الاتحاد الأوروبي بنحو 11 مليار دولار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا على منتجات للاتحاد الأوروبي قيمتها 11 مليار دولار، بعد يوم من اقتراح مسؤولين أمريكيين قائمة منتجات مستهدفة من الاتحاد الأوروبي في إطار نزاع بشأن طائرات يدور بين الجانبين حاليًا.

وكتب ترامب: ”منظمة التجارة العالمية خُلصت إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي لإيرباص أثر سلبًا على الولايات المتحدة التي ستفرض الآن رسومًا على منتجات للاتحاد الأوروبي بقيمة 11 مليار دولار! الاتحاد الأوروبي استغل الولايات المتحدة تجاريًا لعدة سنوات. سيتوقف قريبًا!“.

وثار خلاف تجاري عالمي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، منذ سنوات طويلة بسبب مزاعم متبادلة بدعم غير قانوني لعملاقي الطائرات إيرباص ومقرها هولندا، وبوينغ ومقرها الولايات المتحدة لكسب ميزة في نشاط الطائرات العالمية.

وأعلن الممثل التجاري الأمريكي أمس الإثنين المنتجات المزمع استهدافها ردًا على دعم الطائرة الأوروبية، مع توقعات بإعلان القائمة النهائية في الصيف.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي اليوم، إن الاتحاد بدأ الاستعداد للرد على دعم بوينغ.

وتأتي التحركات مع بلوغ الخلاف بشأن الدعم، الذي تنظره منظمة التجارة العالمية منذ نحو 15 عامًا، لذروته وسيقرر طرفا التحكيم حجم الإجراءات ضد الطرف الآخر.

وحكمت منظمة التجارة العالمية بأن الطرفين دفعا مليارات الدولارات كدعم لاكتساب ميزة، وطالبتهما بالتوقف أو مواجهة عقوبات محتملة.