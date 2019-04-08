موغيريني: دول الاتحاد الأوروبي تتشارك موقفًا موحدًا من الأحداث الأخيرة بليبيا

أعلنت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اليوم الإثنين، أن دول الاتحاد الأوروبي تتشارك موقفًا موحدًا من الأحداث الأخيرة في ليبيا، وطالبت مختلف الأطراف بـ“الابتعاد عن التصعيد العسكري“.

وقالت المسؤولة الأوروبية في تصريح صحفي، عقب اجتماع لمجلس العلاقات الخارجية، إنهم ”ناقشوا الوضع في ليبيا، بالرغم من أنه لم يكن مدرجًا على جدول أعمال الاجتماع بالنظر إلى التطورات الأخيرة، التي قالت إنها تقوم بمتابعتها لحظة بلحظة“.

وأعربت موغيريني، عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا، محذّرة من أن ”هذه التطورات لا تسير في الاتجاه الصحيح“.

وجددت دعوتها، التي كانت قد أطلقتها في وقت سابق اليوم الإثنين، لتطبيق هدنة إنسانية في البلاد، والعودة لمفاوضات السلام تحت رعاية الأمم المتحدة؛ دون الإشارة إلى ملامح تلك الهدنة.

وحثت موغوريني القيادة السياسية والعسكرية في البلاد على ”الابتعاد عن التصعيد العسكري، وتحمّل المسؤولية من أجل الوصول إلى عملية انتقال سلمي“، قالت إن الاتحاد الأوروبي سيكون في نهاية المطاف ”موجودًا للمشاركة فيها“.

وأشارت إلى ”ضرورة السعي لتطبيق الرغبة الحقيقية للشعب الليبي المتمثلة بالسلام والاستقرار“، معربة عن ثقتها بأن ”أيًا من الليبيين ليس سعيدًا بما يجري حاليًا“.

ولفتت إلى أن ”الاتحاد سيتواصل مع الأطراف الليبية والقوى الإقليمية من أجل الدفع بهذا الاتجاه“. مؤكدة أنها ”ستواصل التنسيق مع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، لدعم جهوده بقدر الإمكان كالمعتاد“، على حد قولها.

والخميس، أطلق القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس.