مصر تخاطب ”غوغل“ لفرض ضريبة على التجارة الإلكترونية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن الوزارة طلبت المساعدة من شركة ”غوغل“ ومن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـoecd، للوصول إلى الطريقة المثلى لتطبيق الضريبة على التجارة الإلكترونية.

وأشار الوزير خلال مؤتمر السياسة المالية العامة، إلى بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة، قائلًا إن التجارة الإلكترونية بدأت في التأثير على حجم التجارة العادي، وبالتالي على حصيلة الضرائب المتحققة منها.

وأوضح: ”حتى اللحظة لم تتبلور أمامنا الصورة الكاملة للتطبيق الرشيد لهذا النوع من الضرائب، لكن الوزارة عازمة على التطبيق“.

يذكر أن وزارة المالية في مصر قد أعلنت زيادة حجم الفائض الأولي بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات الضريبية، مما نتج عنه عدم طلب أي اعتمادات إضافية للموازنة العامة للعام المالي الحالي.

وتستهدف الحكومة خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2019-2020 إلى 7.2% مع رفع معدلات النمو إلى 6.1%، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلي وخفض معدلات الدين وزيادة الإنفاق على ملف الاستثمارات.