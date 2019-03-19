العثور على جثة أرملة الشاعر المصري محمد عفيفي مطر مكبلة داخل منزلها

عثر أهالي قرية رملة الأنجب التابعة لمركز أشمون محافظة المنوفية شمال مصر، على جثة أرملة الشاعر محمد عفيفي مطر داخل منزلها، مكبلة وبها إصابات بالرأس.

وتلقَّى مدير أمن المنوفية، إخطارًا بعثور أهالي القرية على جثة ”نفيسة محمد قنديل“ 69 عامًا أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر داخل منزلها، في ظروف غامضة.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، لعرضها على الطب الشرعي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وعفيفي مطر هو شاعر مصري وُلد في محافظة المنوفية، وتخرج في كلية الآداب ـ قسم الفلسفة، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في الشعر العام 1989، وحصل على جائزة تقديرية العام 2006، وصدرت أعماله الكاملة عن دار الشروق في العام 2000.

ويعتبر ”مطر“ من أبرز شعراء جيل الستينيات في مصر، وقد تنوّعت مجالات عطائه بين: المقالات النقدية، وقصص الأطفال، وترجمة الشعر، وفاز بجوائز عديدة منها جائزة سلطان العويس في العام 1999.

ومن دواوين عفيفي مطر: ‘الجوع والقمر’ الذي صدر في دمشق العام 1972، ”ويتحدث الطمي“ الذي صدر في القاهرة العام 1977، ورباعية ‘الفرح’، وصدر في لندن العام 1990، واحتفالية ‘المومياء المتوحشة’، وصدر في القاهرة العام 1992م.