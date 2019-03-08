مصر تكشف موعد استلام الشريحة الأخيرة من قرض النقد الدولي

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الجمعة، موعد صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار خلال شهر يونيو/ حزيران أو يوليو /تموز المقبل.

ولفت معيط، خلال تصريحات صحفية بملتقى التخطيط الاستراتيجي للوزارة، إلى أن الشريحة الأخيرة ستتسلمها مصر عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي المقرر انعقادها الشهر المقبل في واشنطن وسيعقبها المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأضاف وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر سينتهي خلال العام الحالي بعد 3 سنوات من انطلاق الخطة الشاملة للإصلاح والتي ساهمت في استقرار ونمو مؤشرات أداء الاقتصاد المصري الكلية، مشيرًا إلى أن التعاون مع صندوق النقد الدولي ممتد عن طريق بعثات المساعدات الفنية.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في وقت سابق على منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق البالغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار، ويتبقى دفعة أخيرة بقيمة ملياري دولار تتسلمها مصر قبل نهاية عام 2019.

وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مصر، الدكتور حسين عيسى، أكد، أن مصر سوف تتسلم آخر شريحة من القرض من صندوق النقد الدولي في شهر تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حسبما أكد وفد الصندوق خلال زيارته للبرلمان.

واستقبل مجلس النواب في مصر، مؤخرًا، وفدًا من صندوق النقد الدولي خلال زيارته لمصر برئاسة الدكتور جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ورئيس مكتب الصندوق في القاهرة.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 15.2 بالمائة إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في الشهر نفسه من 2017، وفقًا لبيانات المركزي المصري.