صندوق النقد الدولي: مستعدون لمواصلة دعم مصر

قال مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن هناك دعمًا من جانبهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لجذب المستثمرين، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والاستثمار في العنصر البشري وبرامج الحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقاء بعثة الصندوق بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، الدكتورة سحر نصر، الأربعاء، على هامش زيارتها إلى مصر حاليًا، للتعرف على تطورات إجراءات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وعقد لقاءات مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية المعنيين بتنفيذ البرنامج.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار المصرية، لفت رئيس صندوق النقد الدولي إلى أن هناك إنجازًا كبيرًا جدًا تحقق خلال العامين الماضيين في تطبيق برنامج الإصلاح، وأن مصر قدمت نموذجًا يحتذى به، بدليل أن جميع المؤشرات الاقتصادية ارتفعت وتحسنت، سواء معدل النمو أو التضخم أو البطالة، متمسكين بدعم مصر خلال السنوات المقبلة حتى بعد انتهاء تسليم الشريحة الأخيرة أواخر العام الجاري.

وأشادت بعثة الصندوق بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي قامت بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، التي جعلتها من أوائل الدول الجاذبة للاستثمارات، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

بدورها قالت سحر نصر إن الحكومة حريصة على مشاركة القطاع الخاص في ضخ استثمارات جديدة في المشروعات القومية والبنية الأساسية، كما تعمل الوزارة على دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والمرأة.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تروج للفرص الاستثمارية التي تتضمنها خريطة الاستثمار في إطار وضع مصر على الخريطة العالمية، حيث توجد فرص استثمارية كبرى في محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفي مجالات مثل السياحة والإسكان والصناعة والزراعة.

وأوضحت أنه يتم تشجيع قطاع التمويل متناهي الصغر، لتحقيق الشمول المالي.

ولفتت إلى أن دول مجموعة السبعة عملت على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم التوقيع مؤخرًا مع ألمانيا، اتفاق الشريحة الثانية لدعم البرنامج بقيمة 250 مليون دولار، في إطار الدعم المخصص من ألمانيا بقيمة 500 مليون دولار، على مرحلتين.

وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مصر، الدكتور حسين عيسى، أكد، أن مصر سوف تتسلم آخر شريحة من القرض من صندوق النقد الدولي في شهر تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حسبما أكد وفد الصندوق خلال زيارته للبرلمان خلال الساعات الماضية.

وكان مجلس النواب في مصر، قد استقبل، أمس الثلاثاء، وفدًا من صندوق النقد الدولي الذي يزور مصر حاليًا، برئاسة الدكتور جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ورئيس مكتب الصندوق في القاهرة.