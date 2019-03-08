بـ17 مليار دولار استثمارات.. مصر تعلن الانتهاء من 1133 مشروعًا تنمويًا

كشف تقرير حكومي صادر عن وزارة التخطيط المصرية، عن الانتهاء من 1133 مشروعًا تنمويًا بلغت تكلفتها الاستثمارية الكلية حوالي 311 مليار جنيه (17.27 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام المالي 18/2019.

وحول المشروعات المنتهية بالربع الثاني من العام المالي الحالي 18/2019 أعلنت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد عن استمرار مرحلة جني ثمار التنمية، ليتم خلال 90 يومًا فقط، الانتهاء التام من تنفيذ 620 مشروعًا تنمويًا وخدميًا، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 272 مليار جنيه.

وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أصدرت تقريرًا حول نتائج المشروعات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 والربع الثاني من العام ذاته ضمن سلسلة تقارير ”حصاد مرحلة البناء في 90 يومًا“ والتي أطلقتها الوزارة في ديسمبر الماضي.

وأوضح الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، وبدأت تؤتي ثمارها خلال النصف الأول (18/2019)، انعكست على تحسين مؤشرات التنمية المستدامة في العديد من المجالات، منها المشروعات التي تم الانتهاء منها في قطاع الكهرباء، والبالغ عددها 115 مشروعًا، أسفرت عن نمو القطاع بنسبة 2.1%.

ولفت حلمي إلى أنه ”تم إضافة 104 آلاف غيغاوات/ساعة إلى الشبكة القومية للكهرباء، فضلًا عن ارتفاع الطاقة الكهربائية المُولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 8.2 ألف غيغاوات / ساعة، بنسبة 7.8% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة“.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

وفي قطاع البترول، أضاف أن المشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال فترة المتابعة، والبالغ عددها 7 مشروعات، نتج عنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنسبة 100%، وتوصيل الغاز لنحو 656 ألف وحدة سكنية، وإحلاله محل 11.8 مليون أسطوانة بوتاجاز، وتحقيق قطاع الغاز معدل نمو بلغ 24% وفي قطاع الإسكان.

تطوير وتوسعة 296 مدرسة

وأشار الدكتور جميل حلمي، إلى أن النصف الأول من العام المالي (18/2019)، شهد تطوير وتوسعة 296 مدرسة في جميع محافظات الجمهورية، وإضافة 4639 فصلًا جديدًا، يستفيد منها 187 ألف طالب، وهو ما يساهم في خفض كثافة الفصول.

توفير 8.15 مليار م3 من المياه

وفي قطاعي الزراعة والري، لفت إلى أنه تم الانتهاء بالكامل من 103 مشروعات، نتج عنها توفير 8.15 مليار متر مكعب من المياه خلال فترة المتابعة.

كما أضاف التقرير أنه تم تنفيذ 620 مشروعًا في الربع الثاني من العام المالى الحالي 2018/2019 في 15 قطاعًا، موزعة على كافة محافظات الجمهورية حيث تضمنت تلك المشروعات تنفيذ 84 مشروعًا في قطاعي التعليم والصحة، بتكلفة تقدر بنحو 631 مليون جنيه وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على تطوير خدمات البنية البشرية والاجتماعية.

وأوضح التقرير الانتهاء من 67 مشروعًا تنمويًا وخدميًا في المحافظات الحدودية بتكلفة بلغت نحو 5.5 مليار جنيه.

215.3 مليار جنيه تكلفة 5 مشاريع بقطاع البترول

وذكر التقرير أبرزها متمثلة في قطاع البترول حيث تم تنفيذ 5 مشروعات بتكلفة 215.3 مليار جنيه تمثلت في مشروعات تنمية حقول ظُهر، ودسوق، غرب الدلتا إلى جانب إنشاء 3 مستودعات لتخزين المنتجات البترولية وإنشاء خط نقل فضلًا عن تنفيذ 53 مشروعًا بتكلفة 37.2 مليار جنيه في قطاع الكهرباء تمثلت في تنفيذ 1581 كم من الأطوال المضافة على الجهد المتوسط والمنخفض وعزل 1586 كم من الموصلات إلى جانب تحويل 166 كم أطوال خطوط هوائية لكابلات أرضية مع توفير 567 ألف عداد من العدادات مسبقة الدفع و 14.112 ألف عداد ذكي.

التوزيع الجغرافي

وحول التوزيع الجغرافي للمشروعات المنتهية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، أوضح تقرير وزارة التخطيط المشروعات المنتهية وتكلفتها بالنسبة لمحافظات الجمهورية لتتصدر محافظة بورسعيد قائمة المحافظات بالانتهاء من تنفيذ مشروع واحد بتكلفة بلغت 211 مليار و200 مليون جنيه.

وجاءت محافظة الجيزة ثانيًا بتنفيذ 9 مشروعات بتكلفة بلغت 23 مليار و475 مليون جنيه ثم محافظة القاهرة بتنفيذ 34 مشروعًا بتكلفة 15 مليار و801 مليون جنيه.

وتضمنت القائمة محافظة البحر الأحمر بتكلفة 5 مليارات و170 مليون جنيه بتنفيذ 16 مشروعًا ومحافظة البحيرة بـ 24 مشروعًا بتكلفة 5 مليارات و106 ملايين جنيه ثم محافظة كفر الشيخ بـ15 مشروعًا بتكلفة بلغت 836.4 مليون جنيه ومحافظة أسوان بتكلفة 697.9 مليون جنيه لـ24 مشروعًا.

وتابع تقرير وزارة التخطيط ذكر المشروعات المنتهية وفقًا للتوزيع الجغرافي والذي تضمن محافظات أسيوط بالانتهاء من 18 مشروعًا بتكلفة 537.8 مليون جنيه وسوهاج بتنفيذ 71 مشروعًا بتكلفة 381.7 مليون جنيه ثم محافظة الشرقية بـ 127 مشروعًا بتكلفة 308.1 مليون جنيه، لتليها محافظة القليوبية بتكلفة 290.8 مليون جنيه لـ 14 مشروعًا ومحافظة قنا والتي تضمنت تنفيذ 13 مشروعًا بتكلفة 278.1 مليون جنيه إلى جانب محافظة دمياط متضمنة تنفيذ 9 مشروعات بتكلفة 269.2 مليون جنيه والإسماعيلية بالانتهاء من 5 مشروعات بتكلفة 265.5 مليون جنيه.