سلطنة عمان تعتزم زيادة الإنفاق في موازنة 2019

تعتزم سلطنة عمان زيادة الإنفاق قليلاً في العام الحالي، وفقًا لموازنة 2019 التي نشرت اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيان رسمي، من المتوقع أن يبلغ الإنفاق 12.9 مليار ريال (33.5 مليار دولار)، ارتفاعًا من 12.5 مليار ريال في الموازنة الأصلية لعام 2018.

وتقدر الموازنة الجديدة الإيرادات عند 10.1 مليار ريال، على افتراض متوسط سعر نفط يبلغ 58 دولارًا للبرميل هذا العام.

وبناء على ذلك، يصل العجز في موازنة 2019 إلى 2.8 مليار ريال. وفي الأشهر العشرة الأولى من 2018، سجلت الحكومة عجزًا قدره 2.04 مليار ريال، وفقًا لأحدث بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.