هبوط حاد في صادرات نفط سلطنة عمان لكوريا الجنوبية وارتفاعها لليابان

هوت صادرات نفط سلطنة عمان لكوريا الجنوبية بنحو 84% في أول 11 شهرًا من العام الجاري، في حين قفزت تلك الصادرات لليابان بحوالي 66%.

وأظهرت بيانات حكومية، أن الصين حافظت على مركزها كأكبر مستورد نفط من السلطنة، إذ شكلت مشترياتها حوالي 82% من إجمالي صادرات النفط العمانية في تلك الفترة.

وجاء في تقرير للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن صادرات النفط لـ كوريا الجنوبية انخفضت من حوالي 6.39 مليون برميل في أول 11 شهرًا من عام 2017 إلى نحو مليون برميل في نفس الفترة من العام الجاري.

أما صادراتها لليابان فقد قفزت من نحو9.55 مليون برميل إلى 15.9 مليون برميل في تلك الفترة، في حين تراجعت الصادرات النفطية للهند بنحو 22%، من حوالي 26.23 مليون برميل إلى 20.35 مليون برميل.

وهبطت الصادرات للصين بنسبة طفيفة بلغت 5% من 212.13 مليون برميل إلى 222.92 مليون برميل، لكنها حافظت على مركزها كأكبر مستورد للنفط العماني بنسبة بلغت نحو 82% من إجمالي الصادرات النفطية للسلطنة البالغة 269.26 مليون برميل.

وبيٌن التقرير، أن الولايات المتحدة لم تشتر النفط العماني هذا العام، بعد أن بلغت مستورداتها نحو 4.73 مليون برميل في أول 11 شهرًا من العام الماضي.

كما أظهر أن سنغافورة أوقفت أيضًا استيرادها للنفط العماني العام الجاري، بعد أن بلغت حوالي 542 ألف برميل في نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر التقرير، أن سلطنة عمان، وهي ليست عضوًا في منظمة “أوبك” انتجت حوالي 977 ألف برميل يوميًا في أول 11 شهرًا من العام الجاري، مقابل 969 ألف برميل يوميًا في نفس الفترة من العام الماضي.