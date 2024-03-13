"جون أفريك": لجوء تونس للبنوك المحلية يهددها بـ"دوامة مفرغة" من الديون

حذّر تقرير إخباري من أنّ اعتماد تونس على المصارف المحلية من أجل تعبئة موازنتها، وتلبية حاجاتها التمويلية المحلية، وتجنّب حالة الإفلاس، لا يخلو من مخاطر وتداعيات، إذ يهددها بـ"دوامة مفرغة" من الديون.

وقال التقرير الذي نشرته مجلة "جون أفريك" إنه "في وقت لا تزال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي متوقفة، تواصل تونس دعوة القطاع المصرفي لتمويل عجز موازنتها"، مؤكدا أن البنوك التونسية قادرة على تلبية احتياجات التمويل المحلية للدولة في عام 2024، وفقا لأحدث توقعات وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.

ووفقاً لوكالة التصنيف، فإن "النمو الصحي للودائع (+6%)، وانخفاض الطلب على الائتمان" يضمنان ظروف السيولة الكافية، لكنها حذّرت من أن "الاعتماد الكبير يمكن أن يشكّل مخاطر على الاقتصاد الكلي، ويشدد شروط السيولة للبنوك، ويزيد من المخاطر في حالة التخلف عن السداد السيادي".

وعلى الرغم من حجم التداول الكبير والربحية المُرضية، فإن "النظام المصرفي في تونس لا يزال هشًّا"، كما يؤكد آرام بلحاج، الدكتور في العلوم الاقتصادية بجامعة قرطاج لـ"جون أفريك".