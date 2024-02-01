تونس تلجأ إلى بنكها المركزي لسداد ديون خارجية عاجلة

قالت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، إن الحكومة لجأت إلى طلب تمويل مباشر من البنك المركزي لسداد ديون خارجية عاجلة، من بينها سندات دولية بقيمة 850 مليون يورو، يستحق سدادها في 16 فبراير/ شباط الجاري.

ومن جانبه، قال محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، للجنة المالية في البرلمان، إن سداد قرض خارجي بقيمة 850 مليون يورو سيؤدي إلى فقدان احتياطي العملة من الواردات لمدة 14 يومًا، وسيكون له تأثير على سعر الصرف، لكنه لن يؤثر على التضخم.

وكان نواب من البرلمان قالوا، الثلاثاء الماضي، إن الحكومة طلبت تمويلًا استثنائيًا مباشرًا من البنك المركزي بسبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار)، لسد عجز ميزانية هذا العام، لندرة التمويل الخارجي.