مديرة صندوق النقد تشيد بصمود تونس في وجه الأزمة المالية‎

قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، الثلاثاء، إن مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا أبلغت الوفد التونسي في دافوس الشهر الماضي بأنها منبهرة بصمود تونس وسط الأزمة المالية.

وقالت الوزيرة أمام البرلمان إن الحكومة ملتزمة بسداد كل ديونها ولا يمكنها قبول فكرة جدولتها.

وسددت تونس جميع ديونها الخارجية في 2023، مبددة الشكوك حول إمكانية التخلف عن السداد.

لكن اقتصاديين يقولون إن عام 2024 سيكون صعباً للغاية، حيث تحتاج الحكومة إلى سداد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية، بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام 2023.

بالتوازي مع ذلك، صادق البرلمان التونسي، الثلاثاء، على طلب حكومي للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى سداد الديون الخارجية، بما فيها 850 مليون يورو مستحقة في 16 فبراير/ شباط الجاري.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجه تونس، خاصة وأنها ستسدد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40% عن 2023.