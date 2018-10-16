مصر توقع اتفاق تمويل بـ 3مليارات دولار مع البنك الدولي

أعلنت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر، يوم الثلاثاء، أن بلادها أبرمت اتفاقًا جديدًا مع البنك الدولي لإتاحة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار للقاهرة.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي، أنها بحثت مع كريستالينا جيروجيفا المديرة الإدارية للبنك الدولي خلال الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بإندونيسيا، الترتيبات الخاصة بحصول مصر على التمويل الجديد.

وذكر البيان أن التمويل الجديد “يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي”.