الصين: سنرد بالمثل على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الثلاثاء، أنها سترد بالمثل على قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على واردات البضائع الصينية.

وقالت الوزارة في بيان، إن الولايات المتحدة أعلنت على الرغم من الاعتراضات الدولية والمحلية، فرض رسوم جديدة بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، اعتبارًا من الـ24 من سبتمبر/أيلول الجاري.

وأضاف البيان: “نشعر بأسف عميق حيال هذه الخطوة، وسنرد بالمثل من أجل مصالحنا وحقوقنا القانونية، إلى جانب حماية نظام التجارة الدولية الحرة”.

وحذّر من أن “إصرار واشنطن على فرض مزيد من الرسوم الجمركية على الصين يضفي مزيدًا من الغموض على المباحثات الدائرة بين الجانبين للتخفيف من الحرب التجارية بينهما”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين، أن بلاده ستفرض رسومًا جديدة بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، اعتبارًا من الـ24 من سبتمبر/أيلول الجاري.

وهدّد ترامب بفرض حزمة رسوم ثالثة على واردات صينية بقيمة 267 مليار دولار، حال أقدمت الصين على الرد بالمثل.