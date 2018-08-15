“الصفعات المتبادلة”.. البيت الأبيض يعلّق على الرسوم الجمركية التركية

علّق البيت الأبيض، الأربعاء، على مضاعفة تركيا لرسوم جمركية على واردات من الولايات المتحدة؛ ردًا على خطوة مماثلة اتخذتها واشنطن ضد واردات تركية، في مشهد بدا وكأنه عناد وصفعات متبادلة بين البلدين اللذين شهدت علاقتهما مؤخرًا توترًا متصاعدًا.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين: “الرسوم الجمركية من جانب تركيا هي بالتأكيد أمر يؤسف له وخطوة في الاتجاه الخاطئ.. الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا كانت انطلاقًا من مصالح الأمن القومي. إجراءاتهم جاءت من منطلق الانتقام”.

وتصاعدت التوترات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، في ظل احتجاز تركيا لقس أمريكي وإجراءات دبلوماسية أخرى.

وضاعفت الولايات المتحدة الرسوم على الصلب والألمنيوم التركي، الأسبوع الماضي، وهو ما ساهم في دفع الليرة التركية إلى هبوط حاد.